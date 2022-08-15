Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

15 Ağustos Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu, vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Genellikle iki haftada bir yapılmasından ötürü vatandaşlar bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. En son toplantı 1 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. Kabine Toplantısı kararları arasında tahıl koridoru ve maymun çiçeği virüsü vardı. Peki, Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar