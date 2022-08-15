Haberler Yaşam Haberleri Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:47

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

İki haftada bir gerçekleştirilen ve önemli kararların alındığı kabine toplantısı yapılacak mı sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. En son 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak sorusu yöneltiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Peki, bugün kabine toplantısı var mı? 15 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

15 Ağustos Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu, vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Genellikle iki haftada bir yapılmasından ötürü vatandaşlar bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. En son toplantı 1 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. Kabine Toplantısı kararları arasında tahıl koridoru ve maymun çiçeği virüsü vardı. Peki, Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, SAAT KAÇTA?

15 günde bir Pazartesi günü toplandığı bilinen Kabine Toplantısı en son 1 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Kabine Toplantısının bugün olması bekleniyorsa da kesin bir bilgi verilmedi.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı günlük programda bugün kabine toplantısının yapılacağı yazmıyor. Günlük program şu şekilde:

14:00 Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı (AK Parti Genel Merkezi)

19:00 AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı (ATO Congresium)

Kabine Toplantıları, 16.00 ile 17.00 arasında yapılmakta ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında toplantı kararlarını açıklar.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri şu şekildeydi:

Tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi, terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, dünyada yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsü.

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Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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