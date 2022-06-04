Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 4-5 Haziran AUZEF sınavı için İstanbul’da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, bugünkü AUZEF sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS ve AUZEF sınavlarının gerçekleştirileceği 4-5 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı yoksa yalnızca öğrencilere mi ücretsiz olacak bilinmezi sürüyor. Adayların ve öğrencilerin sınava ulaşım sürecinde ücret ödeyip ödemeyeceğine dair belirsizlikler son açıklamalarla birlikte netlik kazandı. 4-5 Haziran AUZEF sınavı için İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı? İşte bu soruların yanıtı!
AUZEF sınavları dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz mi, kaç saat ücretsiz gibi sorular günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İşte bu soruların yanıtı ve İETT ücretsiz ulaşım konusunda son gelişmeler;
4-5 HAZİRAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
4-5 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavlarına ve 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve öğretim görevlileri, sınav yerlerine erişim için sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar, toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.
AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
AUZEF bahar dönemi final sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlayacak.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların açıklanacağı tarih kesin olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki sınavlara bakıldığında, AUZEF sınav sonuçlarının sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, haziran ayının ortalarına doğru sonuçların erişime açılması öngörülüyor.