Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 4-5 Haziran AUZEF sınavı için İstanbul’da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, bugünkü AUZEF sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS ve AUZEF sınavlarının gerçekleştirileceği 4-5 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı yoksa yalnızca öğrencilere mi ücretsiz olacak bilinmezi sürüyor. Adayların ve öğrencilerin sınava ulaşım sürecinde ücret ödeyip ödemeyeceğine dair belirsizlikler son açıklamalarla birlikte netlik kazandı. 4-5 Haziran AUZEF sınavı için İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı? İşte bu soruların yanıtı!

BUGÜN VE YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

AUZEF sınavları dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz mi, kaç saat ücretsiz gibi sorular günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İşte bu soruların yanıtı ve İETT ücretsiz ulaşım konusunda son gelişmeler;