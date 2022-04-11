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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Bulgarların alışveriş yarışı izdihama dönüştü

Bulgarların alışveriş yarışı izdihama dönüştü
Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen Lale Festivali'ne katılan ve dönüş yolunda alışveriş için Edirne'ye uğrayan Bulgaristan vatandaşları dükkânlarda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını kent esnafından karşıladı. Merkez nüfusu 153 bin olan kentte yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Bostanpazarı semtinde bulunan dükkânlardan bol bol alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle yarıştı. Bir Bulgaristan vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu günlerde sınır kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan bir Bulgaristan vatandaşı, "Şu an rahatça gelebiliyoruz" dedi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz" diye konuştu. İHA

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Bulgarların alışveriş yarışı izdihama dönüştü
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