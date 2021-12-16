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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Bulunan çene kemiği Azra’ya ait çıktı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bulunan çene kemiği Azra’ya ait çıktı
ANTALYA 'da 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp 13 parçaya ayrıldıktan sonra ormana atılan, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), hâlâ bulunamayan başının atıldığı bölgede çene kemiği parçaları bulundu. Yapılan DNA testinde kemik parçalarının Azra'ya ait olduğu kesinleşti. Mustafa Murat Ayhan'ın, Kepezaltı'ndaki ormanlık alana attığını söylediği başı ise henüz bulunamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderilecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek. Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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Bulunan çene kemiği Azra’ya ait çıktı
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