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Giriş Tarihi: 17.6.2022

Bulut’a pastalı uğurlama

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Bulut’a pastalı uğurlama
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde arama kurtarma timlerine yardımcı olan Golden cinsi köpek "Bulut" 9 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrıldı. 7 aylıkken Jandarma tarafından arama ve kurtarma faaliyetlerinde uzmanlaştırılan Bulut, şimdiye kadar 18 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı oldu. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183'üncü yıldönümü etkinliklerinde Bulut için mini bir tören düzenlendi. Jandarma ile son kez sahneye çıkan Bulut ve diğer köpekler gösterilerinin ardından büyük beğeni topladı. Bulut'a, emeklilik pastası kesildi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, Bulut'a madalya takıp hediye verdi. 10 yaşına girdiği için emekli edilen Bulut, yaşamının geri kalan kısmını görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürecek.

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Bulut’a pastalı uğurlama
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