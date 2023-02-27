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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Bungalovda yangın faciası

Sakarya’da hafta sonu tatili için bungalovda kalan 2 genç, çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi. Tokat’ta ise bir bekâr evinde çıkan yangında 3 arkadaş hayatını kaybetti

MİHRİBAN KOÇAKER
Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bungalovda yangın faciası
Sakarya ve Tokat'ta meydana gelen iki yangında 5 kişi yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Şükriye Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda önceki gece, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sararken, diğer bungalovlardakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.



İtfaiye yangını söndürürken, bungalovdan geriye kalan enkaz yığınında, Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara'nın cesetleri bulundu. Aynı işyerinde çalışan iki gencin, hafta sonu tatili için geldikleri öğrenildi.



Tokat'ın Zile ilçesinde ise, 4 gencin bekâr evi olarak kullandığı iki katlı müstakil evde, dün sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndüren ekipler, evde bulunan Emre Yıldırım (26), Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan'ın (26) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı bulunan Tarık Canpolat ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının, sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Bungalovda yangın faciası
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