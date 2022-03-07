Bunun adı katliam: İzmit sulak alanına girip onlarca hayvanı öldürdüler

İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmaları sonrasında, İzmit Körfezi'nin doğu kesiminde bulunan bölge, İzmit Sulak Alanı olarak tescillendi. Marmara Denizi'nin doğu ucunda, kent merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunan alan, kısa sürede Flamingo, yeşilbaş, turna, boz ördek, tepeli patka, bayağı kaşıkgaga, balıkçıl, akbalıkçıl, dikkuyruk gibi daha pek çok kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.
Yaklaşık 9 yıl önce sulak alan olarak tescillenmesi ile bugüne kadar 200'ün üzerinde kuş türünün görüldüğü, kuş gözlemcilerinin en uğrak noktası olan alanda, önceki gün katliam yapıldı.
POLİS YAKALADI
İddialara göre bölgeye çuvallar ile giren ve çok sayıda kuş türünü katleden bir grup, yine bölgede kuş gözlemi yapmak amacıyla bulunan doğaseverler tarafından fark edildi. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avcılığa yakışmayacak bir hareket sergileyen, hatta av yasağının başladığı günde hayvanları katleden kişiler, gözaltına alındı. Ellerindeki malzemelere el konulan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada yapılmadı.