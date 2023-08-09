“Burada içki içemezsiniz” dediği kişi tarafından öldürüldü

Adana'da sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Abdullah Yavuz'un (24), katil zanlısı Yusuf Özdemir (18) ve yanındaki arkadaşları Mehmet G. (19) ile Ercan T. (19) yakalandı. Genç adamın kendisini öldüren Özdemir ile arkadaşlarını parkta alkol aldıkları için "Burada içki içemezsiniz" diyerek uyarıda bulunduğu bu yüzden çıkan tartışmada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de tutuklandı.

ÜVEY BABASIYLA HELALLEŞTİ

Olay, 4 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin'e "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada parktaki 3 kişi ile tartışan Yavuz, çıkan arbedede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Yavuz'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

7 YAŞINDA YANINA ALDI

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz' dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm" dedi.

İÇKİ İÇMEYİN UYARISINDA BULUNUNCA…

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, katil zanlısının Yusuf Özdemir, yanındaki arkadaşlarının ise Mehmet G. ile Ercan T. olduğunu saptadı. Mahalledeki evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Olay günü şüphelilerin parkta içki içtikleri, bu sırada yanlarına gelen Yavuz'un, "Burada içki içemezsiniz" diyerek küfrettiği, tartışmanın bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Parktan ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar sokağa döndüğü, Özdemir'in Yavuz'u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.