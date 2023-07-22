Burası Afrika değil, Marmaris

Marmaris'in doğa harikası Bozburun Yarımadası kaderine terk edildi, unutuldu. Birçok hizmetten yoksun bırakıldı. Özellikle yazları tatilci akınına uğrayan Yarımada, yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde uzun yıllardır bir türlü çare bulunamayan su sıkıntısı çileye dönüştü. Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt Mahallelerinde şebeke suyu yetersiz kaldı. Cennet coğrafyasının yanı sıra kalabalıktan uzak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ve ünlülerin uğrak mekanı olan Yarımadada tatil çileye dönüştü. Çok sayıda turizm işletmecisi tesisini devredip gitmeyi düşünüyor.

KUYUDAN BİDONLA SU TAŞIYORLAR, TANKER SIRASINA GİRİYORLAR

Kışın bile susuz kalan köylüler, yağmur suyu depolamak için tanklar alıyordu. Yazları sıcaklardan kavrulan köylülerin musluklarından günlerce su akmadı. Arada bir açılan musluklardan su tuzlu aktı. Tuzlu sudan dolayı köylüler temel ihtiyaçlarını bile gideremedi, turistik işletmelerin, hizmet araç ve gereçleri sudan dolayı kireçlendi, bozuldu. Çiçekler, ağaçlar kurudu. Taşlıca köyündeki manzara ise Afrika'daki kabileleri andırdı. Yıllardır susuzluktan kırılan halk su kuyularında sıraya girdi. Taşlıca mahallesindeki kadınlar, şişe ve bidonlarla kuyulardan su doldurdu. Kadınlar, kuyudan taşıdıkları sularla hem ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı, hem de ineklerine su temin etti. Susuzluktan kırılan yöre halkı, bir tanker su alabilmek için sıraya girdi. 3 tonluk bir tanker su 500 TL ile 700 TL arasında satılıyor. Tankerlerle satın alınan su, özellikle turizmcilerin ihtiyacını gidermiyor.

HER SEÇİM DÖNEMİ 'ÇÖZÜYORUZ' PROJESİ

Ortalama doluluğu yüzde 70 olan ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Marmaris Atatürk Barajı'ndan, Bozburun Yarımadası'na yıllardır bir su hattı döşenemedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mart 2019'da 25 milyon TL'lik yatırımla, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı. Muğla Büyükşehir'in 2018'de hazırlıklarını tamamladıklarını, 2019'da uygulamaya başlayacaklarını duyurduğu projeden, 4 yıldır hala eser yok. Yarımadanın su sorunu çözeceğini duyuran Büyükşehir, yöre halkı yıllardır susuzluktan kırılırken bir kazma dahi vurmadan bölge için yeni bir içme suyu projesi başlattığını açıkladı.

Yerel seçim dönemleri verdiği sözü unutan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, içme suyu projesinin 18 Ağustos'ta ihalesinin gerçekleştirileceğini ve ihale sonucuna göre en kısa sürede projenin yapımına başlanacağını duyurdu. Buna göre projeyle Atatürk Barajından mahallelere su aktarımı sağlanacak 52 bin metre içme suyu hattının yanı sıra 3 içme suyu deposu, 3 terfi merkezi ve 8 maslak yapılacak.

BU GÖRÜNTÜLERİ ETİYOPYA'DA GÖRÜYORDUK

Bölgedeki manzaraların Afrika'daki durumu andırdığını belirten köylülerden Özat Akgül, yıllardır susuzluğa mahkum edildiklerini vurguladı. Özat Akgül, "Eskiden 20 yıl önce falan bu görüntüleri Etiyopyalı görüyorduk. Şimdi bu kaderi Selimiye, Söğüt, Bozburun'da yaşıyoruz. Tabii ki bu susuzluğun sebebi kulaklık, yüzde 80'i de kontrolsüz göç almasından dolayıdır. Kontrolsüz göç ve kontrolsüz yapılaşma son 10 yılda yüzde 300 artmış durumda. Nüfus yine aynı oranda artış olmuştur. Özellikle bu sayı nüfus artışı ve kontrolsüz yapılaşma pandemiden sonra sürat kazandı. Hal böyle olunca az olan su, çok olan nüfusa yetmiyor. Acil çözüm bekliyoruz. Susuzluktan dolayı tankerlerle sağlanan su ihtiyacı, yarın öbür gün çeşitli hastalıklar salgın hastalıklara yol açacaktı" dedi.