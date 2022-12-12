Burcu Çağlayan balkondan düşerek ölmüştü: Sanığın cezası değişmedi!

KARAR YARGITAY'DA BOZULDU

22 Eylül 2022 tarihinde Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık İbrahim Tokgöz hakkında ceza verilmesinin isabetsizlik olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davaya, Burcu Çağlayan'ın annesi Sebiha Uluç ve taraf avukatları katıldı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Sebiha Uluç, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Uluç, kızı Burcu Çağlayan'ın hayat dolu olduğunu ve intihar etmediğini anlattı. Kızının kanlı elbisesinin hala ortada olmadığını belirten Uluç, "Savunma tarafından asılsız iddialarda bulunulmuştur. Benim kızım şizofreni değildir. Kızımın ölümü üzerine polis beni aradığında, boş bir binadan düştüğünü belirtmiştir. İbrahim Tokgöz'ün evinden düştüğüne dair bilgi vermediler, çocuğum kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı, ayrıca çocuğumun 'imdat' diye bağırdığını da duyanlar var. Ayrıca İbrahim Tokgöz ve Esra A. uyuşturucu satıyordu. Bu sebeple kızımı ortadan kaldırdılar" dedi.





CEZA DAİRESİ, KARARINDA DİRENDİ

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından duruşma savcısı, sanığın beraatı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda kararında değişiklik yapmayıp, önceki kararında direndi.





'HİÇBİR KADININ EVLADI ÖKSÜZ KALMASIN'

Duruşma sonrası açıklama yapan Sebiha Uluç, "Benim kızım 12 yıl önce cinayete kurban gitti. 5'inci kattan atıldı ve atan kişi mahkemeye sadece 1 kez geldi. Sonra da mahkemeden firar etti. Yüreğimiz yanıyordu. Bugün kızımın davası görüldü ve doğru karar verildi. Sanık ceza aldı. Hiçbir kadının evladı öksüz kalmasın, hiçbir kadın cinayete kurban gitmesin. Olay olduğunda torunum 2,5 yaşındaydı, şimdi 15 yaşında bir genç kız oldu. Torunum da annesini olayının aydınlanmadığına çok üzülüyor. Adalet yerini buldu. Hiçbir kadına böyle şeyler yapılmasın" dedi.





SANIK MAHKEMEDEN FİRAR ETTİ

Ailenin avukatı Ahmet Onaran, Burcu Çağlayan'ın ölümünden sonra yaklaşık 3,5 yıl süren soruşturmanın ardından Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların tutuksuz yargılandığını, sanık Tokgöz'ün mahkemeye hiç gelmediğini anlattı. Onaran, 2016 yılında özel bir oturum açılarak sanık Tokgöz'ün ifadesinin alındığını, 2017 yılında hakkında beraat kararı verildiğini hatırlattı. Karar sonrası temyize giderek duruşmanın Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 2017 yılında görüldüğünü aktaran Onaran, "Sanık için 13 yıl 9 ay ceza verildi. Huzurda bulunan sanık hakkında tutuklama kararı verildi. O an oluşturulan ve önceden tertip edildiğini düşündüğümüz kargaşadan yargılanan sanık, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin 5'inci katından bir şekilde kaçtı ve kaçırıldı. Hakkında cinayet davasından kaynaklanan tutuklama kararı olmasına rağmen 2022 yılına kadar emniyet mensupları bu kişiyi bulamadı. 22 Eylül 2022 tarihinde Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık hakkındaki kararı bozdu. Bugün yapılan duruşmada mahkeme tüm tarafları dinledi. Sanık yine ortada yoktu. Bize göre göstermelik bir sağlık raporuyla mahkemeden kaçırıldı. Mahkeme, kendi kararında direndiğini açıkladı. Biz bu olayın kasten olduğunu hep başından beri iddia ettik. Kasten öldürmeye ilişkin sanığın daha yüksek ceza alması için elimizden gelen hukuki mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.