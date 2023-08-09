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Giriş Tarihi: 9.8.2023 12:30

Burdur'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Burdur’da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Burdur'un Bucak ilçesi Antalya Karayolu Kızılkaya-Korkuteli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Yavuz (41) yönetimindeki 34 GAN 178 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Serkan Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan Yavuz'un cansız bedeni, Bucak Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Burdur'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
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