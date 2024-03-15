Burna musluk suyu çekerken dikkat

Yenibir çalışmaya göre, sinüsleri musluk suyuyla yıkamak beyin yiyen amip enfeksiyonuna yol açabilir. Independent'te yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) araştırmacılar son 10 yılda burun durulaması sonrası Acanthamoeba amip enfeksiyonuna yakalanan ve üçü ölen 10 kişinin vakasını raporladı. Çalışmaya göre, hepsinin bağışıklık sisteminin zayıf olduğu, 7'sinin kronik sinüzitten muzdarip olduğu ve çoğu burunlarını durulamak için musluk suyu kullandığı belirtildi.