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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:54

Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

AA
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00'de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.

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Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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