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Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:01

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal!

AA
Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak. İşte detaylar...

Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal!
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