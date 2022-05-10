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Giriş Tarihi: 10.5.2022 11:43 Son Güncelleme: 10.5.2022 11:50

Bursa sahillerinde müsilaj gitti oltacılar geldi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa sahillerinde müsilaj gitti oltacılar geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müsilajla mücadele kapsamında yürüttü çalışmalar sonuç verdi. Marmara denizi ve özellikle Bursa sahillerinde etkili olan müsilaj sona erdi, sahiller oltacılara kaldı.

Gemlik ilçesinin özellikle kıyı şeridi, geçtiğimiz yıl bu aylarda yoğun bir müsilajla kaplanmış ve ortaya istenmeyen görüntüler çıkmıştı. Marmara'yı etkisi altına alan çevre felaketiyle ilgili harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aldığı tedbir ve önlemlerle birlikte müsilajla ciddi bir mücadele ortaya koydu. Verilen mücadele meyvelerini de vermeye başladı.

"SEZONU AÇTIK MUTLUYUZ"

Gemlik körfezindeki pırıl pırıl görüntü vatandaşları sevindirirken, bu duruma en çok da oltacılar sevindi. Gemlik kıyı şeridi, bir yılın ardından yeniden oltacılarla dolup taşmaya başladı. Balık tutmak için Gemlik kıyısını tercih eden oltacı Nurettin Yıldırım, "Geçen sene bu aylarda yaşanan müsilajdan dolayı balık tutamadık. Bu sene müsilajın son bulmasıyla balık sezonunu açtık ve mutluyuz" dedi.

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Bursa sahillerinde müsilaj gitti oltacılar geldi
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