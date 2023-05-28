Bursa yıl sonuna kadar su sorunu yaşamayacak

Bursa'da Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi. Şubat ayında yapılan ölçümlerde, uzun süredir yağış alamayan barajda su sıfır seviyesine indi. Son günlerdeki yağışlar ve alınan tedbirlerle barajdaki doluluk yeniden yüzde 100'e ulaştı. Kapakları açılarak suyu bir miktar boşaltılan barajda, su seviyesi şu anda yüzde 85'te tutuluyor. Yine şubat ayında yapılan ölçümlerde yüzde 24 olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nın seviyesi de yüzde 100'e çıktı. Suyu bir miktar boşaltılan barajdaki seviye yüzde 99 seviyesinde bulunuyor.Nilüfer ve alt havzasındaki Doğancı barajlarında bahar yağmurlarıyla gelen doluluk sayesinde Bursa'nın yıl sonuna kadar içme suyu sorunu yaşaması beklenmiyor.