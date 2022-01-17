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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:00

Bursa'da 15 gündür aranan adam ölü bulundu

DHA
Bursa’da 15 gündür aranan adam ölü bulundu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 15 gündür kayıp olan Metin Tolunay'ın (77) ormanda hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Gürsu'da TOKİ Konutlarında oturan Metin Tolunay, 15 gün önce kayboldu. Emekli elektrik mühendisi olan Metin Tolunay'ın evine 12 kilometre uzaklıktaki Dışkaya Mahallesi Harmancık mevkiinde bulunan ormanda vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulundu. Hayvanlar tarafından parçalanmış olan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Unutkanlık yaşadığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Metin Tolunay, otopsinin ardından Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Bursa'da 15 gündür aranan adam ölü bulundu
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