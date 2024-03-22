Bursa’da 63 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin Bursa'da barındırıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete ekipler, 'şok evler' diye tabir edilen 6 ayrı adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 63 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlere ev kiraladıkları belirlenen S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.