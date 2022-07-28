Bursa’da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı



Karayolunda 7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsü Osman Aras, araçta sıkıştı. Diğer bir otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Aras sıkıştığı araçtan itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü tedaviye alınırken, Osman Aras ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan Bursa-Gemlik Yolu, Bursa istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik konvoy oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten sağlandı. Polis, kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.