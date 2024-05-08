Bursa’da alkollü sürücü polisten kaçarken refüje çıktı

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde kontrol yapan trafik ekipleri, alkollü sürücüleri tek tek yakaladı. Denetim noktasını gören M.D. ise trafik uygulamasını görünce kaçmak için refüje çıktı. Ekipler, refüje çıkan sürücüye alkolmetreyi üflettiğinde 2.26 promil alkollü olduğu anlaşıldı. M.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücüye 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 8 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.Öte yandan, bir diğer sürücü ise ekiplerin uygulama noktasını görünce aracını geri vitese takıp yolun boş olan kısmına aracını park etti. Ekiplerin geldiğini gören sürücü, arka koltuğa geçerek 'Sürücü ben değildim, sürücü kaçtı' dedi. Ekiplerin ehliyetini istemesi üzerine 'Ehliyetim yok' diyen sürücü, kimlik numarasını da söylemedi.Bu kişi kimlik sorgulaması için polis merkezine götürüldü.