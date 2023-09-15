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Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:10

Bursa'da bin polisin katılımıyla dev operasyon: 106 gözaltı

Bursa'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik, bin polisin katıldığı şafak operasyonunda 106 kişi gözaltına alındı.

DHA
Bursa’da bin polisin katılımıyla dev operasyon: 106 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyonu düzenlendi.

BİN POLİS KATILDI

Kent merkezinde düzenlenen operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu bin polisten oluşan ekip katıldı.

135 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

135 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık ve dolandırıcılık', 'Yağma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 106 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da bin polisin katılımıyla dev operasyon: 106 gözaltı
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