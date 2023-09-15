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Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:16 Son Güncelleme: 15.9.2023 11:30

Bursa’da bin polisle dev operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde aranan şahıslara yönelik bin polisin katıldığı dev bir şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat destekli operasyonda hakkında arama kararı bulunan toplam 106 kişi gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da bin polisle dev operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ile Çevik Kuvvet polislerinin katılımıyla farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bir süredir 200 farklı ekibin kent genelinde yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerin ardından düğmeye basıldı. Takipler sırasında tespit edilen 135 adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 106 şahıs Bursa polisinin başarılı şafak baskını operasyonuyla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü operasyonları vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yapıldığını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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Bursa’da bin polisle dev operasyon
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