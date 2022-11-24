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Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:54 Son Güncelleme: 24.11.2022 15:02

Bursa'da bir depoda 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa'da, jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Bursa’da bir depoda 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle içki kaçakçılığı konusunda artış olabileceğini değerlendiren Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu G.Y. ve S.Y'nin etil alkol sattığını tespit etti.

Şüphelileri takibe alan ekipler Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi.

Burada gerçekleştirilen aramalarda üstünde sahte ve yanıltıcı etiket bulunan 1 litrelik ve 5 litrelik şişelerde 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda G.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'da bir depoda 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi
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