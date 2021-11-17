Bursa’da can pazarı! Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı... Çok sayıda yaralı var

Bodrum ve İzmir'deki farklı okullarda öğrenim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmenin bulunduğu otobüs önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.
Bursa, İstanbul yolu, Orhangazi Karsak Kavşağı üzerinde otobüsüyle seyir halinde olan 56 yaşındaki Osman Muslu, önünde seyreden 45 yaşındaki Turan Koca'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Korku ve paniğin yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa merkezden çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kaza sonrası otobüsteki 47 öğrenciden 24'ü yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı öğrenciler hemen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Kazayı haber alan Orhangazi kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesine gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.