Bursa’da can pazarı! Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı... Çok sayıda yaralı var

Bursa, İstanbul yolu, Orhangazi Karsak Kavşağı üzerinde otobüsüyle seyir halinde olan 56 yaşındaki Osman Muslu, önünde seyreden 45 yaşındaki Turan Koca'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Korku ve paniğin yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu.