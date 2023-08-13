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Giriş Tarihi: 13.8.2023 06:14

Bursa'da dere yatağına düşen çoban 2 saatte kurtarıldı

Bursa'da çobanlık yapan arkadaşının yanına gittiği sırada ayağı kayan Bekir Fırtına(55), yaklaşık 20 metrelik yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. Yaralı, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından düştüğü yerden kurtarıldı.

DHA
Bursa’da dere yatağına düşen çoban 2 saatte kurtarıldı

Olay, saat 00.30 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Sayfiye kırsalı mevkinde çobanlık yapan arkadaşını ziyaret etmek için yanına gittiği sırada ayağı kayan Bekir Fırtına, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. Fırtına'yı fark eden köylüler, yaralı adamın yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, NAK, ANDA,UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Fırtına, düştüğü dere yatağından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı,

hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da dere yatağına düşen çoban 2 saatte kurtarıldı
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