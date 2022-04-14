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Giriş Tarihi: 14.4.2022 21:01 Son Güncelleme: 14.4.2022 21:39

Bursa’da dilencinin üzerinden 26 Bin TL çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da dilencinin üzerinden 26 Bin TL çıktı

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak sömürmeye çalışan bir dilencinin üzerinden çıkan paranın miktarı şoke etti. Üzerinden 26 Bin 300 TL nakit para çıkan kadının üzerinden 2 Bin TL değerinde de market alışveriş kartı çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Osmangazi ilçesinde yaptıkları sırasında, çöp konteynerinin yanına oturarak dilenen yaşlı bir kadından şüphelendi. Zabıtanın mobil ekip aracı ile Zabıta Amirliğine getirilen yaşlı kadınını üzerinden tam 26 Bin 300 lira nakit para ile birlikte marketlerde kullanılan ve gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılan hediye alış veriş imkanı sağlayan 2 Bin TL değerinde kart çıktı.

Ekipleri şoke eden paralar ve kartlara el konulurken, yaşlı kadına da idari para cezası kesildi.

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Bursa’da dilencinin üzerinden 26 Bin TL çıktı
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