Bursa’da dilencinin üzerinden 26 Bin TL çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Osmangazi ilçesinde yaptıkları sırasında, çöp konteynerinin yanına oturarak dilenen yaşlı bir kadından şüphelendi. Zabıtanın mobil ekip aracı ile Zabıta Amirliğine getirilen yaşlı kadınını üzerinden tam 26 Bin 300 lira nakit para ile birlikte marketlerde kullanılan ve gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılan hediye alış veriş imkanı sağlayan 2 Bin TL değerinde kart çıktı.