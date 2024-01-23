Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da esrarengiz olay: 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş sırra kadem bastı!
Giriş Tarihi: 23.1.2024 15:32 Son Güncelleme: 23.1.2024 15:33

Bursa'da esrarengiz olay: 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş sırra kadem bastı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları Uğur (14) ve Çektar Türksever'den (11) dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor. Polis, 2 kardeşin bulunması için çalışma başlattı...

DHA
Bursa’da esrarengiz olay: 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş sırra kadem bastı!

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Çocuklar geri dönmezken, Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor...

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Bursa'da esrarengiz olay: 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş sırra kadem bastı!
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