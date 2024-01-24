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Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:01

Bursa'da iki kardeş kaybolmuştu! Babadan şok sözler: Alışkanlık haline getirdiler

Bursa'da 36 saat haber alınamayan kardeşler U.T. (14) ve Ç.T. (11), çay bahçesinde bulundu. Baba Mehmet İhsan T.'nin sözlerini duyan şoke oldu: Onları kontrol etmekte zorlanıyorum. Kaçmayı alışkanlık haline getirdiler

DHA

Bursa'da kardeşler U.T. ve Ç.T., geçen pazartesi saat 13.30 sıralarında, Camiikebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Baba Mehmet İhsan T., saat ilerleyince eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp 1 gün sonra geri dönen kardeşleri bulmak için çalışma yaptı. Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kardeşlerin Gemlik'e gittiğini belirledi. Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, çocukları 36 saat sonra çay bahçesinde buldu. Çocukların Gemlik'ten önce de Bursa'ya ve İznik'e gezmeye gittiği öğrenildi.

BABADAN ŞOK SÖZLER: NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM!

Mehmet İhsan T., yaptığı açıklamada, çocukların daha önce de evden kaçtığını söyleyerek, "Onları kontrol etmekte zorlanıyorum. Kaçmayı alışkanlık haline getirdiler. Evimizden yine kaçtılar. Birilerinden para alıp, gezmek için Bursa'ya gitmişler. Sokakta kalmışlar. Kendilerini Gemlik'te tesadüfen bulduk. Okula da düzenli gitmiyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda bizimle kalıyorlar. Yarın ne olacağını kestiremiyorum" dedi.

Bu arada, daha önce babalarıyla tartışan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukların daha sonra kendi istekleriyle ailelerinin yanına gittiği öğrenildi.

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Bursa'da iki kardeş kaybolmuştu! Babadan şok sözler: Alışkanlık haline getirdiler
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