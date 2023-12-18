Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da inanılmaz olay: Sinir krizi geçiren eşinden korkan kadın camdan atladı!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:56 Son Güncelleme: 18.12.2023 12:33

Bursa'da inanılmaz olay: Sinir krizi geçiren eşinden korkan kadın camdan atladı!

Aksaray’da psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören eşinin sinir krizi geçirmesinden korkan kadın evden çıkamayınca 1. katın balkonundan aşağıya atladı. İşte ilginç olayın detayları

İHA
Bursa’da inanılmaz olay: Sinir krizi geçiren eşinden korkan kadın camdan atladı!
Olay gece yarısı Şifahane Mahallesi 1329 Sokak'taki Lale Konutları'nın 1. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve psikiyatri ilaçları kullanan Yavuz D. (50) gece yarısı bunalıma girerek sinir krizi geçirdi. Eşini sakinleştirmeye çalışan Meryem D. (47) birçok yol denerken eşinin saldırganlaşmasıyla korkup evden çıkmak istedi. Evden çıkmayı başaramayan kadın 1. kattaki dairenin salonundaki pencereden aşağıya atladı. Beton zemine düşen kadın ayaklarından darbe alarak yere yığıldı. Kadının ağıt seslerini duyan bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak akabinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sol bacağının kırıldığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme balattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Yalova ve çevre illerde hissedildi!
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rusya'dan 'Nükleer' hamle: O bölgeye "Yars" füzesini yerleştirdiler!
Cumhuriyet savcısını öldürmek isteyenlerin sicili kabarık çıktı! İYİ Partili başkana rüşvet dinlemeye takıldı
Anne ve oğlu babalık davası açtı 100 milyonluk mirasa ortak oldu
Putin 5. kez başkanlığa aday olmasın da ne yapsın?
Yabancıya (İsrail’e) arazi satışı... Derin konu
Kiralar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da inanılmaz olay: Sinir krizi geçiren eşinden korkan kadın camdan atladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA