Bursa’da kadın cinayeti

Bursa'da 2015 yılında evlenen ve aldatma konusu yüzünden 2019 yılında boşanan Nurdan Budak ve Kemal Bulut, bir süre önce çocukları için yeniden bir araya gelme kararı aldı. Bu sürede eşi tarafından aldatıldığını iddia eden Kemal Bulut ile Nurdan Budak arasında tartışma yaşandı. Kemal Bulut, Nurdan Budak'ı babası V:B'nin evine götürüp bırakmak istedi ancak baba V.B'nin kızını istemediği ileri sürüldü. Daha sonra genç çift, K.A'ya ait bir araç ile Nilüfer Hasanağa Organize Sanayi bölgesine gitti. Kemal Bulut, yanında getirdiği silahla Nurdan Budak'ı başından vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

CİNAYETİN ARDINDAN HAMAMA GİTMİŞ



Kızlarından haber alamayan Nurdan Budak'ın ailesi, durumu polise bildirdi. Kayıp başvuru üzerine çalışma başlatan Bursa polisi, Kemal Bulut'un sevgilisi S.T ve otomobilin sahibi K.A'nın ifadesine başvurdu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kemal Bulut'un Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesindeki kaplıcalara gittiği belirlendi. Bursa'ya dönen Bulut, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTRAF ETTİ



Kemal Bulut sorgusunda çelişkili ifadeler verince sevgilisi S.T'nin ifadesi alındı. S.t verdiği ifadede, Kemal Bulut'un alkollü bir haldeyken eski eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Bunun üzerine Kemal Bulut, Nurdan Budak'ın kendisini defalarca aldattığını iddia ederek cinayeti itiraf etti. Kemal Bulut, cesedi nereye attığını polis ekiplerine gösterdi. Geçn kadının cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.