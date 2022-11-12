Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kadın cinayeti
Giriş Tarihi: 12.11.2022 23:54 Son Güncelleme: 12.11.2022 23:56

Bursa’da kadın cinayeti

Bursa’da yaşayan ve yakınlarının bir süredir haber alamadığı 36 yaşındaki Nazlı Meral, evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kadın cinayeti

Yıldırım İlçesi Değirmenönü mahallesinde yaşayan Nazlı Meralden bir süredir haber alamayan yakınları kendisine telefonla da ulaşamayınca endişeye kapılarak yaşadığı eve gitti. Genç kadının dairesine giren yakınları korkunç bir manzarayla karşılaştı. Genç kadın evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde kanlar içinde bulundu. Yakınları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi araştırarak incelemeye aldı.

YAKINLARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sıralarda sokak üzerinde bulunan genç kadını yakınları arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Ekipler, genç kadının katil zanlı veya zanlılarını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı açıklandı! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde geldi
Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri 12 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den sevindiren açıklama!
TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Van kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ başvuru sonuçları öğrenmek için tıkla
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
EYT, asgari ücret 2023, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin 3 müjde ile en net tarihleri verdi!
Emekli ve memur zammı 2023 ile 6 tabloda tüm maaş hesapları! Enflasyon farkı ile Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Berkin Gökbudak kimdir, mesleği nedir? Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Aslı Enver ile Berkin Gökbudak dünya evine girdi!
Yalı Çapkını 8. bölüm full izle tek parça | Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz izle - full HD
KYK burs başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş! GSB ile 2022 - 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da kadın cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA