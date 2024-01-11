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Giriş Tarihi: 11.1.2024 18:49 Son Güncelleme: 11.1.2024 19:35

Bursa'da koca dehşeti: Karısını boğazını keserek öldürdü

Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Yalçın A., tartıştığı eşi Petek A.'nın boğazını kesti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da koca dehşeti: Karısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç olay Yenişehir ilçesinde yaşandı. Yılmazlar Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın A. ve eşi Petek A. evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen adam mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların yardım çığlıklarını duyması ve Polise haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kadına ilk müdahaleyi evde yaptı. Petek A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken cani koca ise kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da koca dehşeti: Karısını boğazını keserek öldürdü
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