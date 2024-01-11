Bursa’da koca dehşeti: Karısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç olay Yenişehir ilçesinde yaşandı. Yılmazlar Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın A. ve eşi Petek A. evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen adam mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların yardım çığlıklarını duyması ve Polise haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kadına ilk müdahaleyi evde yaptı. Petek A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken cani koca ise kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.