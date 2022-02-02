Bursa’da kafa kafaya facia: 1 ölü

Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Erkan Aktaş, gece 02.00 sıralarında aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen otomobil, Cumhur Ç.'nin kullandığı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibin sevk edildi. Kurtarma ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Erkan Aktaş'ı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.