Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kafa kafaya facia: 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.2.2022 10:14 Son Güncelleme: 2.2.2022 10:18

Bursa’da kafa kafaya facia: 1 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kafa kafaya facia: 1 ölü

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden 32 yaşındaki sürücü Erkan Aktaş, karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Aktaş feci şekilde can verdi.

Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Erkan Aktaş, gece 02.00 sıralarında aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen otomobil, Cumhur Ç.'nin kullandığı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibin sevk edildi. Kurtarma ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Erkan Aktaş'ı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Faturayı kim ödedi?
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
Rusya yaptırım tehditlerine rest çekti: Geri teper, karşılık veririz
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park’ta ortaya çıktı
Hollanda Wilders kardeşlerin tartışmasını konuşuyor! Irkçı lidere ağabeyi bile tahammül edemedi
Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi
CHP'li belediyenin zabıtasından vatandaşa çirkin el hareketi! O anlar kamerada
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da kafa kafaya facia: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA