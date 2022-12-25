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Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:48 Son Güncelleme: 25.12.2022 12:53

Bursa'da kamyonet dere yatağına düştü: 6 yaralı

Bursa İnegöl'de korkunç bir kaza yaşandı... Kontrolden çıkıp, 10 metreden dere yatağına düşen kamyonetteki 6 kişi yaralandı...

DHA
Bursa’da kamyonet dere yatağına düştü: 6 yaralı

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda meydana geldi. Selahattin Taş (58) yönetimindeki 52 AS 040 plakalı kamyonet, kontrolden çıkınca 10 metreden dere yatağına düştü. Kazada Taş ile kamyonetteki Emrah Günaydın (34), Burak Kalyon (26), Yahya Özdemir (39), Emre Özdemir (26) ve Mehmet Kahraman (42) yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı...

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Bursa'da kamyonet dere yatağına düştü: 6 yaralı
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