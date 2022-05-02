Bursa’da kaplumbağa seferberliği

İnegöl'de vatandaşların yaşadığı bayram telaşı dolayısıyla trafiğin yoğun olduğu bölgede bir kaplumbağanın mahsur kaldığı fark edildi. Araç trafiğinin arasında ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ne tarafa gideceğini bilemeyen kaplumbağa, vatandaşlar tarafından alınarak yol kenarında güvenli bir yere bırakıldı.

Duyarlı vatandaşlar, kaplumbağanın bırakıldığı bölgeden çıkıp yeniden trafiğin arasına girmesinden endişe edince kaplumbağa, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine getirildi. Burada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, kaplumbağa Çözüm Merkezinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. Kaplumbağanın kontrollerinin yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı ifade edildi.