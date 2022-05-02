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Giriş Tarihi: 2.5.2022 12:01 Son Güncelleme: 2.5.2022 13:15

Bursa’da kaplumbağa seferberliği

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kaplumbağa seferberliği

Bursa’da yoğun şehir trafiğinin arasında kalan ve son anda vatandaşlar tarafından fark edilen kaplumbağa belediye ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.

İnegöl'de vatandaşların yaşadığı bayram telaşı dolayısıyla trafiğin yoğun olduğu bölgede bir kaplumbağanın mahsur kaldığı fark edildi. Araç trafiğinin arasında ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ne tarafa gideceğini bilemeyen kaplumbağa, vatandaşlar tarafından alınarak yol kenarında güvenli bir yere bırakıldı.

Duyarlı vatandaşlar, kaplumbağanın bırakıldığı bölgeden çıkıp yeniden trafiğin arasına girmesinden endişe edince kaplumbağa, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine getirildi. Burada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, kaplumbağa Çözüm Merkezinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. Kaplumbağanın kontrollerinin yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı ifade edildi.

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Bursa’da kaplumbağa seferberliği
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