Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kayıp Alzheimer hastası için arama başlatıldı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 05:22 Son Güncelleme: 30.12.2023 05:22

Bursa'da kayıp Alzheimer hastası için arama başlatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Arif Çelik (90) için arama çalışması başlatıldı

DHA
Bursa’da kayıp Alzheimer hastası için arama başlatıldı

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kızılhisar Mahallesi'nde bulunan evinde yalnız yaşayan Alzheimer hastası Arif Çelik'e öğle saatlerinde yemek getiren yakınları, evin kapısının açık olduğunu gördü. Eve giren yakınları, Çelik'in olmadığını görünce bir süre bekledi. Yaşlı adamın bir süre geçmesine rağmen eve gelmemesi üzerine durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, BAKUT, AKUT ve İHH arama- kurtarma ekipleri, yaşlı adamın bulunması için kırsal bölgede çalışma başlattı.

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Bursa'da kayıp Alzheimer hastası için arama başlatıldı
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