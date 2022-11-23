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Giriş Tarihi: 23.11.2022 22:23

Bursa'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
Bursa’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Orhaneli Bursa yolu Yörükler Mahallesi'nde, Orhaneli den Bursa istikametine seyreden Ö.A. kontrolündeki 16 ATA 071 plakalı otomobil ile Y.S. yönetimindeki 16 AB 119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan M.E.K, A.S, R.B. ve diğer sürücü Y.S. ile A.S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen kişinin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde imamlık yaptığı öğrenildi.

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Bursa'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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