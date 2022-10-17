Bursa’da korkunç manzara: Sokakta kanlar içinde yatarken bulundu!

Olay, saat 04.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi 1'nci Bilgin Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın teras katındaki dairede, Sadiye Vatansever ile oğlu Günay Vatansever arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sesleri duyan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Sadiye Vatansever'i sokakta yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü. Ekipler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.