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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Bursa’da korkutan yangın

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da korkutan yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı. Yangın, plastik malzemelerin de kısa sürede alev almasıyla büyüdü. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasından görülmeye başlandı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor. Üretilen ürünlerin hammaddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Öte yandan Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında oturanların mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yandı. Akşam saatlerinde, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddiaya göre çatı katında oturan kiracıların terasta mangal yaptığı sırada kıvılcımlar çatıya sıçrayarak yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, daire sakinleri binayı tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle binaya yaklaşarak su tuttu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da korkutan yangın
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