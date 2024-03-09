Bursa’da kuyumcu soygunu 1 dakikada 1,5 kilo altın çaldılar

Yıldırım ilçesi Selçukbey mahallesinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen soyguncular, bir süre etrafı gözetledikten sonra ellerindeki silah ve yüzlerindeki maskeyle M.M'ye ait kuyumcu dükkanına girdi.

Silahla tehdit ettikleri kuyumcudan 1 dakika içinde çantaya doldurdukları altınlarla birlikte geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Soyguncular, kendilerine çevreden müdahale edilmesin diye havaya ateş açarak kayıplara karıştı. M.M'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında soygunculara ait iz aramak için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise kaçan otomobilin izini sürmeye başladı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.