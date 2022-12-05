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Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:48 Son Güncelleme: 5.12.2022 10:00

Bursa'da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti: Bir kişi bıçakla yaralandı

Bursa'da bir masaj salonunda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
Bursa’da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti: Bir kişi bıçakla yaralandı

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, masaj salonuna gelen Nail K. (49), içeride kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyle tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle şüpheli, Nail K.'yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan vatandaşlar endişe içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Bursa'da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti: Bir kişi bıçakla yaralandı
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