Bursa’da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti: Bir kişi bıçakla yaralandı

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, masaj salonuna gelen Nail K. (49), içeride kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyle tartışmaya başladı.