Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 06:14

Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'da, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki minibüse çarptı. Kazada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA
Bursa’da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda denetim yapan trafik polisleri, Timur Arif yönetimindeki 16 LV 796 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Timur Arif, otomobille olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheli aracı takip etti. Yaşanan takip sırasında Arif'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi'nde önce kaldırıma, ardından da park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarparak durabildi.



DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından sürücü Timur Arif kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Emre K. (25), Ozan T. (25), Hakan Y. (25) ve Ertan Kara (28) otomobil içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekipleri durumu ağır olan Ertan Kara'ya dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.



Durumu ağır olan Ertan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Yapılan sorgulamada, polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Timur Arif'in ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altılı masadan kriz vaadi: Adayımız bunu yaparsa ülke yeniden seçime gider
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
Son dakika: Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis’e geliyor
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu davasında o telefon görüşmesi dinlendi! Çok çarpıcı ifadeler: Bir söken ekip var bir de...
Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu...
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'de duyurdu: Çam Sakura metrosu Şubat'ta açılıyor
İSTANBUL KAR YAĞIŞI için geri sayım! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji uyardı!
Edebiyatta da özerklik isteyenler
TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 11-24 OCAK 2023
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA