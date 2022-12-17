Bursa’da seyir halindeki araca silahlı saldırı

Olay saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Y. (33) arkadaşından aldığı otomobil ile evine gitmek üzere yola çıktı. O sırada henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtan tabancayla Yaşar Y.'ye ateş açıldı.

Silahlı saldırıda başına ve sırtına isabet eden 2 adet mermi nedeniyle kanlar içinde kalan genç, aracı durdurarak arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yaralı genç, olay yerine gelen arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının olduğu kamyonet, Acil Servis girişinde park halinde olan otomobile çarptı. Acil Servise alınan yaralının tedavisine başlandı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi arıyor.