Bursa’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyu etkisini sürdürmeye devam eden Sağanak ve şiddetli rüzgar, Gemlik'te bir sitede istinat duvarının binaların üzerine çökmesine neden olurken 1 kişi yaralanmış ve 2 araç enkaz altında kalmıştı. Kent genelinde bazı bölgelerde çatı ve kiremit uçmaları meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Bursalı pazarcı esnafı ise açık alanda kurulan pazar yerinde çadır ve brandalarının uçması nedeniyle isyan etti. Osmangazi, Bağlarbaşı Hamitler pazar alanı şiddetli rüzgar nedeniyle adeta savaş alanına dönerken, pazarcı esnafı pazar alanının kapalı hale getirilmesini istedi.