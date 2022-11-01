Bursa’da soğuk hava deposunda yangın

Yangının sıçradığı konteynerde bulunan 3 işçi ve söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ile bir işçi dumandan etkilenerek Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangının kontrol altına alındığını söyledi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade eden Işık, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür hayati tehlikeleri yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.



Yangın nedeniyle depolama kısmı çökerken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.