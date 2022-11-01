Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
Giriş Tarihi: 1.11.2022 06:20

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposu tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

DHA
Bursa’da soğuk hava deposunda yangın

Yangının sıçradığı konteynerde bulunan 3 işçi ve söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ile bir işçi dumandan etkilenerek Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade eden Işık, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür hayati tehlikeleri yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Yangın nedeniyle depolama kısmı çökerken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma'dan suç duyurusu!
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
Sayısal Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Güzel oyuncu Tuvana Türkay 'Anne' paylaşımıyla ağlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA