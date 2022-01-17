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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:49 Son Güncelleme: 17.1.2022 15:20

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 35 şüpheli gözaltına alındı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 35 şüpheli gözaltına alındı

Bursa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogramdan fazla metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bursa il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri operasyonlar kapsamında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açıldı. Girilen adreslerde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 35 şahıs gözaltına alındı.

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 35 şüpheli gözaltına alındı | Video

Operasyonların gerçekleştirildiği adres ve araçlarda yapılan arama çalışmalarında, 1 kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar ecstasy tablet, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 35 şüpheli gözaltına alındı
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