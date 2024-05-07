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Giriş Tarihi: 7.5.2024 00:15

Bursa’da yangın: 3 ev küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

İHA
Bursa’da yangın: 3 ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kimsenin yaşamadığı öğrenilen Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evleri sardı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa’da yangın: 3 ev küle döndü
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