Haberler Yaşam Haberleri Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü! Hayran bırakan görüntüler
Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:57

Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü! Hayran bırakan görüntüler

AA
Bursa’daki şeftali bahçeleri pembeye büründü! Hayran bırakan görüntüler

Bursa'da hava sıcaklıklarının son günlerde artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan kentte armut, şeftali, üzüm, kiraz, erik, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.

Bol yağışlı geçen kışın ardından merkez ve ilçelerde ilkbaharda hava sıcaklıklarında artışlar yaşanıyor.

Zaman zaman nisan yağmurlarının da etkili olduğu Bursa'daki meyve bahçeleri, ağaçların çiçek açmaya başlamasıyla farklı renklere büründü.

Kentin meşhur şeftalisinin üretildiği bahçelerde ise ağaçlardaki pembe çiçekler ve zeminin yeşilliğiyle ayrı bir güzellik oluştu.

Pembe ve yeşil renk cümbüşü ile belgesellik görüntüler veren bahçeler, dronla da görüntülendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Son dakika| Ukrayna'da tren istasyonuna bombalı saldırı! Sivillerin cesetleri yollara savruldu
Eren'in annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu: "Yazıklar olsun size"
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
"Tacizci" iftirası ile katledilmişti! Diyarbakır'daki cinayette flaş gelişme
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Son dakika: Annesi Başkan Erdoğan'a seslenmişti! Faslı Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü! Hayran bırakan görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA