Bursa’daki vahşetin sebebi ortaya çıktı: 1 kişi ölmüş 2 kişi hastanelik olmuştu!

Komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri, adrese giderek Yasin Doğru'yu gözaltına aldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hasan Doğru ile kızı Yasemin ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Yasin Doğru'nun madde bağımlısı olduğu kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek isteyen babası ve kız kardeşiyle bu nedenle tartıştığı, ardından da olayı gerçekleştirdiği bildirildi.