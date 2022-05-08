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Giriş Tarihi: 8.5.2022 13:04 Son Güncelleme: 8.5.2022 13:46

Bursa’nın muhteşem yaylaları baharla birlikte renklendi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın muhteşem yaylaları baharla birlikte renklendi

Yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Kocayayla, baharla birlikte muhteşem görüntüler oluşturdu. Karlı Uludağ manzarasıyla birlikte yemyeşil bir görünüme kavuşan yayla, doğaseverlerin akınına uğruyor.

Bursa şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta ve Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük alana sahip Kocayayla'da büyüleyen görüntüler oluştu. Yaylada konaklamak isteyenler için bungalov evlerin bulunduğu doğa harikasında çadır kurup kamp yapmak isteyen doğa severler içinde belirli alanlar bulunuyor. Etrafı karaçam ağaçlarıyla örtülü, bol oksijenli temiz havaya sahip yayla, hem kent halkı hem de civar illerde yaşayanlar için önemli bir mesire ve kamp alanı özelliğini taşıyor.

"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"
Kocayayla'nın muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Kocayayla bahar ayında ayrı bir güzelliğe kavuşuyor. Baharla birlikte her yer yeşillendi. Buraya gelenler muhteşem manzaranın keyfini çıkartıyor. Buradan yeşilliklerin içinde Uludağ manzarası izleyebilirler, konaklamak isteyenlere bungalov evlerimiz mevcut, çadır ve karavan için kamp alanları bulunmakta, yeşillikler içinde yaylamızı görmeye herkesi davet ediyoruz. Bu mevsimde ayrı bir güzelliğe kavuşuyor" dedi.

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Bursa’nın muhteşem yaylaları baharla birlikte renklendi
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